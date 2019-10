Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Küchenbrand - 1 Person durch Rauchgas verletzt

Niederkrüchten (ots)

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses verletzte sich leicht durch Rauchgasintoxikation

In der Küche eines Einfamilienhauses an der Straße Boscherhausen war es gegen 19:20 Uhr zu einem Brand gekommen. Ein 82jähriger Bewohner atmete Rauchgas ein und musste durch den Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Haus entstand erheblicher Sachschaden, geschätzt über 100.000,- EURO. Das Haus ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an./mikö (1247)

