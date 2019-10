Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Wohnungseinbruch

Nettetal-Kaldenkirchen: (ots)

Ein Fernsehgerät und einen Laptop erbeuteten Einbrecher in einer Wohnung auf der Klemensstraße. Die Bewohnerin erwachte am Freitag gegen 02:00 Uhr von fremden Geräuschen und hörte dann aus Richtung der Severinstraße zwei Männer, die sich unterhielten. Bei ihrer Nachschau stellte sie fest, dass wohl Einbrecher ein auf Kipp stehendes Fenster geöffnet hatten und so in die Wohnung eingedrungen waren. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1245)

