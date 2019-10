Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Einbrecher scheitern an Terrassentür

Willich-Schiefbahn (ots)

Zwischen 21 Uhr am Mittwochabend und 5.50 Uhr am Donnerstagmorgen haben bisher unbekannte Täter versucht, durch die Terrassentür in ein Haus an der Bruchstraße in Schiefbahn zu gelangen. Die Scheibe wurde beschädigt, die Täter gelangten aber nicht in das Haus.

