Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbrecher kommen nicht in Wohnung

Viersen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben zwei unbekannte Täter versucht, in eine Wohnung an der Königsallee in Viersen einzubrechen. Eine Zeugin sah zwei Männer, von denen einer etwa 30 bis 35 Jahre alt sein soll. Dieser trug eine hellblaue Jacke mit Kapuze. Den Tätern gelang der Einstieg in die Wohnung nicht. /hei (1241)

