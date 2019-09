Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Vom Fahrrad gestürzt: Schüler schwer verletzt

Burscheid (ots)

Am Montag (02.09.) stürzte ein 16-jähriger Schüler auf der Straße Hürringhausen von seinem Rad und verletzte sich schwer.

Der Junge fuhr auf der Straße Hürringhausen bergab in Richtung Großbruch, als er plötzlich weggerutschte und dann rechts von der Straße abkam. Er touchierte einen Stacheldrahtzaun und stürzte mit seinem Fahrrad anschließend auf den Asphalt. Der 16-Jährige konnte trotz starker Rückenschmerzen selbst noch den Notruf tätigen. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst den Schwerverletzten in die Klinik nach Leverkusen. (ma)

