Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Landrat Stephan Santelmann begrüßt 36 neue Polizistinnen und Polizisten

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am Montagmorgen (02.09.) begrüßten Landrat Stephan Santelmann und Abteilungsleiter Gerhard Wallmeroth bei strahlendem Sonnenschein insgesamt 36 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die ab sofort im Rheinisch-Bergischen Kreis ihren Dienst versehen werden. Mit dieser großen Zahl können nicht nur die Versetzungen und die Pensionierungen aus dem vergangenen Jahr kompensiert werden, sondern die Kreispolizeibehörde freut sich, dass die Mitarbeiterzahl leicht ansteigt.

Der Behördenleiter zeigte in seiner Rede die schönen Seiten des Rheinisch-Bergischen Kreises auf. Aber auch Infrastruktur und wechselnde Ansprüche an Mobilität kamen zur Sprache. Ein besonderes Anliegen war ihm die gefühlte Sicherheit. "Für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Kreis ist Sicherheit ein wichtiges Thema. Zur Stärkung dieses Sicherheitsgefühls ist ihre Präsenz und konsequentes Einschreiten ein Erfolgsfaktor." Herr Wallmeroth wies die jungen Beamtinnen und Beamten auf die besonderen Gefahren des Polizeiberufes hin und mahnte zur Eigensicherung. "Seien sie ständig wachsam! In unserem Beruf kann leider jede Situation von einer auf die andere Sekunde kippen." Im Anschluss folgte die feierliche Vereidigung im großen Besprechungsraum.

Am Mittag erfolgte die Verteilung der Beamtinnen und Beamten auf die Polizeiwachen. 17 wurden der Polizeiwache Burscheid, 10 der Wache Overath/Rösrath und 8 der Wache Bergisch Gladbach zugeordnet. Eine erfahrene Beamtin versieht ab sofort Dienst bei einem Kriminalkommissariat.

35 von den Neuen sind frische Kommissarinnen und Kommissare, die vor 3 Jahren mit Ihrem Bachelorstudium bei der Polizei NRW begonnen haben und jetzt in Ihrer Wunschbehörde auf Streife fahren werden. Das leichte Plus an Polizeibeamten für den Kreis ergibt sich aus den deutlich angestiegenen Einstellungszahlen. Zurzeit werden jährlich 2.500 Studienplätze In NRW mit motivierten und geeigneten jungen Leuten besetzt.

Wer Interesse an einem dieser Studienplätze hat kann sich bei Peter Tilmans, dem Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde informieren. Es gibt die Möglichkeit zur Absprache individueller Termine. In der nächsten Woche werden aber auch 2 Informationsnachmittage angeboten. Am 10.09.2019, um 16:00 Uhr, bei der Polizeiwache Burscheid und am 11.09.2019, um 16:00 Uhr, im zentralen Dienstgebäude in Bergisch Gladbach. Bewerbungen für das Jahr 2020 sind noch bis zum 08.10.2019 möglich. (rb)

Infos unter: www. genau-mein-fall.de und peter.tilmans@polizei.nrw.de

