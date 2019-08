Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrrädern aus Garage

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Humperdinckstr.(fm)

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 21.08.2019, 22:00 Uhr bis 22.08.2019, 05:30 Uhr aus einer Garage in der Humperdinckstraße in Sarstedt ein Moutainbike und ein Rennrad im Gesamtwert von 4500 Euro entwendet. Wie die Täter das Garagentor beschädigungsfrei öffnen konnten, ist nicht bekannt. Die Polizei in Sarstedt bittet um Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 05066-9850.

