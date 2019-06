Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannter beschädigt Auto

Polizei sucht Hinweise

Wesel (ots)

Die Polizei sucht Hinweise, um eine Unfallflucht in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Pastor-Bergmann-Straße aufzuklären.

Dort hatte ein Mann am Samstag gegen 23.30 Uhr einen schwarzen KIA (Sportage) in einer Parkbucht abgestellt. Als er am Sonntag gegen 10.00 Uhr zu dem Wagen kam, stellte er Beschädigungen an einer Felge hinten links und an der Fahrertür fest. Auch der Außenspiegel des Autos war abgerissen.

Ein Anwohner der Straße hatte am Sonntagmorgen gegen 02.15 Uhr einen lauten Knall gehört. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um die genaue Unfallzeit.

Zusätzlich hat die Polizei hat Kotflügel vorne links und hinten links mehrere kleine getrocknete Blutspritzer festgestellt und gesichert.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

