POL-MR: Falscher Ort für Streit; Kellereinbrüche; Sachbeschädigung im Anna-Park; Motorraddiegbstahl; Trekkingrad gestohlen

Stadtallendorf - Falscher Ort für Streit

Der Mann und die Frau hätten sich am Dienstagabend (13. August, 22.30 Uhr) wohl besser einen anderen Ort für ihren Streit ausgesucht. Dass sie sich ausgerechnet direkt vor der Polizeistation Stadtallendorf stritten, hatte für den Mann Folgen. Beim Schlichten keimte bei der eingesetzten Wachpolizei der Verdacht auf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da der Mann mit dem Auto vorgefahren war und der Drogentest letztlich den Verdacht bestätigte, veranlasste die Polizei eine Blutprobe und stellte zur Verhinderung einer Weiterfahrt den Autoschlüssel sicher.

Marburg - Kellereinbrüche

In der Nacht zum Dienstag, 13. August brach ein Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße mehrere Kellerverschläge auf. Art und Umfang der Beute steht noch nicht abschließend fest. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat fremde Personen im Haus gesehen? Wem kamen in der Nähe Personen verdächtig vor? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Kirchhain - Sachbeschädigung im Anna-Park

Die Stadt Kirchhain zeigte jetzt erneute Sachbeschädigungen im Anna-Park an. Festgestellt wurden diese Schäden am Donnerstag, 25. Juli. Unbekannte hatten den Deckel eines Brunnenschachtes soweit verbogen, dass die Spitze nach oben zeigte und eine potentielle Gefahrenquelle darstellte. Außerdem waren die Sicherungskette des mobilen Toilettenhäuschens abgetrennt und die Schekel zur Befestigung gestohlen. Wer hat vor Donnerstag, 25. Juli Beobachtungen gemacht, die mit diesen Sachbeschädigungen zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06422/3041.

Schwabendorf - Motorraddiebstahl - Wo ist die blaue Suzuki Katana 600

Die Kripo Marburg ermittelt nach dem Diebstahl einer blaue 600´er Suzuki Katana. Der Dieb stahl das 1995 erstmals zugelassene Zweirad zwischen 23 Uhr am Samstag und 16.30 Uhr am folgenden Sonntag, 11. August im Lerchenweg. Das ältere Motorrad hat ein von März bis Oktober gültiges Saisonkennzeichen (03-10) mit Marburger Stadtkennung und den Mittelbuschstaben FK. Wer kann Hinweise zum Standort des Motorrades geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Trekkingrad gestohlen

Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein schwarzes KTM Maranello Trekkingrad im Wert von 500 Euro. Das Rad stand mit einem Kabelschloss gesichert und an ein Metallbügel angeschlossen auf dem Abstellplatz des Mehrfamilienhauses Cappeler Straße 19. Bemerkt hat der Besitzer den Diebstahl am Montag, 12. August, um 07 Uhr. Abgestellt hatte er das Bike am Samstag, 10. August, um 12 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

