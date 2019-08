Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Trekkingrad gestohlen (Berichtigung)

...wenn die Gedanken vorauseilen :-) Für einen Fahrraddiebstahl in der Heinrich-Heine-Straße in Marburg bittet natürlich die Polizei Marburg und nicht wie irrtümlich erwähnt die Polizei Stadtallendorf um Hinwiese.

also...

Marburg -

Das gestohlene Bergamont ATB im Wert von 520 Euro stand mit einem Faltschloss gesichert vor dem Wohnhaus des Besitzers in der Heinrich-Heine-Straße. Vom Rad und vom Schloss fehlt jede Spur. Wer hat zur Tatzeit zwischen 22 Uhr am Freitag und 09 Uhr am folgenden Montag, 12. August verdächtige Beobachtungen gemacht wie z.B. das Verladen eines Fahrrades oder das Wegtragen oder das auffällig lange Hantieren am Schloss? Hinwiese bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

