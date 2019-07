Polizei Bielefeld

POL-BI: Hanfpflanze in der Hanfstraße

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Ein Bielefelder hat seiner Wohnanschrift alle Ehre gemacht - bei einem Feuerwehreinsatz in der Hanfstraße stellten Einsatzkräfte am Mittwoch, 17.07.2019, in einer Wohnung eine Hanfpflanze fest.

Gegen 8.50 Uhr betrat die Feuerwehr wegen eines Gasaustritts die Wohnung eines 36-Jährigen. Dort stellten Einsatzkräfte eine circa 110 cm große Cannabispflanze fest. Die hinzugerufene Polizei traf den Wohnungsinhaber nicht vor Ort an, stellte die Pflanze sicher und erstattete Strafanzeige wegen illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln.

