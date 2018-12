POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Baustellenfahrzeug aufgebrochen

Warstein (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag brachen unbekannte Täter an der Straße "Zum Radweg" eine Baumaschine auf. Sie manipulierten das Schloss der Fahrertür an der fahrbaren Bohrmaschine um ins Innere zu gelangen. Hier entwendeten sie ein Funkgerät, ein Radio und einen Werkzeugkasten. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02902-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

