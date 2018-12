POL-SO: Soest - Radfahrerin schwer verletzt

Soest (ots) - Am Donnerstag, um 07:25 Uhr, kam es an der Einmündung des Overweg auf die Lange Wende zu einem Unfall. Eine 56-jährige Frau aus Bad Sassendorf war mit ihrem VW-Golf auf dem Overweg unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende, 54-jährige Radfahrerin aus Soest, die auf der Lange Wende unterwegs war. Es kam zur Kollision bei der die Radlerin über die Motorhaube auf den Asphalt stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau trug keinen Fahrradhelm und dunkle Kleidung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1200,- EUR geschätzt. (lü)

