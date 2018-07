POL-OG: Willstätt - Arbeiter nach Unfall schwer verletzt

Willstätt (ots) - Der Arbeitstag eines 58-Jährigen endete am Donnerstagnachmittag mit einem Krankentransport in ein Offenburger Klinikum. Der Mann hatte sich kurz nach 14 Uhr beim Umsetzen einer tonnenschweren Metallplatte in einem Betrieb der Eichhofstraße so schwere Verletzungen zugezogen, dass ein Notarzt verständigt werden musste. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier haben die Ermittlungen aufgenommen.

