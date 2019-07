Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrzeugbrand auf der A2

Bielefeld (ots)

SI / A2 / In der Nacht auf Donnerstag, den 18.07.2019, geriet ein Kleintransporter auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Veltheim und Bad Eilsen in Brand - verletzt wurde niemand.

Gegen 00:50 Uhr fing ein Mercedes Sprinter auf der rechten Fahrbahn Feuer. Der Fahrer aus den Niederlanden konnte das Fahrzeug noch auf den Standstreifen bewegen, bevor er sich in Sicherheit brachte. Er blieb unverletzt. Für die Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die A2 für etwa sieben Stunden voll gesperrt werden. Seit acht Uhr führt die Autobahnmeisterei den Verkehr zweispurig an der Gefahrenstelle vorbei. Wie lange die Aufräumarbeiten noch andauern ist unklar, da die Fahrbahndecke stark beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnisse ist der Brand auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell