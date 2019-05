Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 06.05.2019.

Goslar (ots)

Kennzeichen gestohlen.

Goslar. Am Freitag, zwischen 00.30 und 09.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die beiden Kennzeichen CLZ - CM 29 eines auf der Zuwegung zu einem Wohnhaus in der Okerstraße, Höhe Haus Nr. 26a, ordnungsgemäß abgestellten schwarzen VW Passat. Bei der Tat enstand ein Schaden in Höhe von knapp zwanzig Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Zahnarztpraxis.

Goslar. In der Zeit von Samstagmittag, 12.40 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen eines Fensters in das Gebäude einer Zahnarztpraxis in der Insterburger Strasse ein und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und Behältnisse. Derzeit können keine Angaben über die entwendeten Gegenstände sowie Schadenshöhe gemacht werden. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Insterburger Strasse bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Kellerraum.

Goslar. In der Zeit von Donnerstagabend, 19.00 Uhr, bis Freitragvormittag, 08.50 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kellerraum in einem Mehrparteienwohnhaus in der Franckestrasse einzudringen. Es blieb glücklicherweise bei diesem Versuch, allerdings entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der Franckestrasse bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Gartenlauben.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 15.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in zwei auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in der Hildesheimer Strasse befindliche Gartenlauben einzudringen. In einem Fall wurde ein Klappholzladen sowie die Tür eines Holzschuppens, in einem weiteren ein Vorhängeschloss beschädigt. Es blieb glücklicherweise bei diesen Versuchen, allerdings entstand in beiden Fällen geringer Sachschaden. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der Hildesheimer Strasse bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell