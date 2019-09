Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Pedelec-Fahrer stößt mit PKW zusammen - leicht verletzt

Overath (ots)

Am Montag (02.09.) stieß ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer im Einmündungsbereich der Straßen Alte Ziegelei und Bahnhofstraße mit einem Renault zusammen und wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 16:40 Uhr fuhr der Overather zunächst auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Lindlar den Radweg entlang. Als er dann die Straßenseite wechselte fuhr er - in der Annahme, weiterhin auf einem Radweg zu fahren, weiter. An der Stelle unmittelbar nach der Einmündung Alte Ziegelei verläuft jedoch lediglich ein Gehweg. Der Renault-Fahrer fuhr auf die Einmündung zu und übersah den 68-Jährigen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. (ma)

