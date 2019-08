POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 04.08.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich Verden

Stadtbereich: Fahren ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und mit falschen Kennzeichen; Am Samstag, dem 03.08.2019, wurde gegen 20:00 Uhr in der Hamburger Straße ein Fahrzeugführer kontrolliert. Sein Pkw war zuvor durch dessen Kennzeichen aufgefallen, welches für einen anderen Fahrzeugtyp ausgegeben ist. Im Rahmen einer weitergehenden Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der 32-jährige Fahrer aus Verden nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren lieferte ein vor Ort durchgeführter Schnelltest Hinweise auf vorangegangenen Kokain-Konsum. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Stadtbereich: Verbaler Streit endet in Sachbeschädigung; Am Sonntag, dem 04.08.2019, kam es gegen 07:15 Uhr in der Brückstraße zu einem lautstarken Streit zwischen einem Mann und einer Frau. Im Rahmen der vor einem Lokal stattgefundenen verbalen Auseinandersetzung wurde aus unbekannten Gründen eine Fensterscheibe des dort ansässigen Gastronomiebetriebes zerstört. Anschließend entfernten sich die beiden Personen in Richtung Innenstadt. Hinweise erbeten an die Polizei Verden unter Tel.:04231/806-212

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Oyten/A1: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln; Am Samstag, dem 03.08.2019, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der A1, Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich Oyten den Fahrer eines niederländischen Pkw. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 30-jährige Fahrzeugführer unter Einfluss von Rauschmitteln stehen könnte. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest ergab Hinweise auf vorangegangenen Kokain-Konsum. Zur weiteren Überprüfung wurde eine Blutprobe entnommen und anschließend die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 775 EUR angeordnet.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Scharmbeckstotel: Versuchter Einbruch; Am Samstag, dem 03.04.2019, wurde in den Abendstunden in der Straße Auf der Heide versucht, durch Entfernen eines an einem Fenster eines Einfamilienhauses befestigten Fliegengitters in ein Wohnhaus einzudringen. Hierbei wurde der Einbrecher von dem anwesenden Bewohner aufgeschreckt, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

