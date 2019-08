Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 50-Jähriger mit Messer angegriffen

Verden (ots)

Ein 25-Jähriger griff am frühen Donnerstagabend einen 50-Jährigen vor einem Schreibwarengeschäft am Beginn der Großen Straße mit einem Messer an. Der 50-Jährige wurde im Gesicht und am Arm verletzt und durch Rettungskräfte zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend flüchtete der 25-jährige Angreifer. Die Ermittlungen zum Tathergang und die Fahndung nach dem Mann wurden von der Polizei Verden umgehend aufgenommen. Die Festnahme des 25-Jährigen gelang am Freitagmorgen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte das mutmaßlich bei der Tat verwandte Messer sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Verden stellte einen Antrag auf Haft beim zuständigen Amtsgericht Verden. Die Vorführung steht jedoch noch aus. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zum genauen Ablauf des Vorfalls und Auswertung der Spuren werden weiter fortgeführt. Mögliche Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Verden/Osterholz gebeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell