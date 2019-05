Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Briefkästen an Mehrfamilienhäuser aufgebrochen - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 12:00 Uhr und Dienstag, 11:00 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter die Briefkastenfächer an Mehrfamilienhäusern in der Max-Beckmann-Straße, um an den Inhalt zu gelangen. Ein Paket, das sich in einem der Briefkästen befand, wurde hierbei entwendet. Über weiteres Diebesgut liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Der entstandene Gesamtschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 49070 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach.

