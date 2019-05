Polizeipräsidium Karlsruhe

(PF) Pforzheim - Tötungsdelikt - vorläufiges Obduktionsergebnis liegt vor

Wie bereits berichtet, wurde am Samstagabend eine 27-Jährige schwer verletzt in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim aufgefunden. Sie erlag kurz darauf in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Ihr 37-jähriger Ehemann wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Er befindet sich seit Sonntag in Untersuchungshaft. Die Getötete wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft obduziert. Nach dem nun vorliegenden vorläufigen Obduktionsergebnis führten mehrere Stichverletzungen zum Tod der 27-Jährigen.

