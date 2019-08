Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher überrascht und durch Polizei festgenommen

Landkreis Osterholz/Schwanewede (ots)

Einbrecher wurden am Donnerstagnachmittag durch Beamte der Polizei festgenommen, nachdem sie zuvor in ein Einfamilienhaus im Graudenzer Weg eingedrungen waren. Nachdem die Täter ein Fenster des Hauses aufgehebelt hatten, durchsuchten sie das Wohnhaus nach geeigneter Beute, wurden jedoch von einem Bewohner des Hauses überrascht und flüchteten. Bei der direkt eingeleiteten Fahndung mehrerer Funkstreifenwagen konnten vor Eintreffen des angeforderten Polizeihubschraubers zwei Täter in der Nähe aufgegriffen und festgenommen werden. Die beiden 18- und 22-jährigen Männer wurden für die weiteren Maßnahmen zum Polizeikommissariat Osterholz gebracht. Währenddessen sicherten Beamte der sogenannten Spezialisierten Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Verden/Osterholz Spuren, die nun ausgewertet werden.

Bei dem Einbruch nahmen die Täter Schmuck an sich und verursachten einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen geben können, werden gebeten, sich unter 04791/3070 mit den Beamten in Osterholz-Scharmbeck in Verbindung zu setzen.

Zum Thema Einbruchschutz bietet das Präventionsteam der Polizeiinspektion Verden/Osterholz am 14.08.2019 um 18:00 Uhr für Interessierte Bürgerinnen und Bürger eine Informationsveranstaltung zum Thema "Einbruchschutz" beim Polizeikommissariat Osterholz, Pappstraße 6, 27711 Osterholz-Scharmbeck an. Die Empfehlungen der Polizei zum Schutz vor Einbrüchen und technische Möglichkeiten für Haus- und Wohnungseigentümer sollen unter anderem Thema sein. Da die Teilnahmeplätze begrenzt sind, wird um vorherige Anmeldung unter 04791/307-124 gebeten.

