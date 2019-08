Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand eines Autotransporters auf der A27

Langwedel/A27 (ots)

Auf der A27 in Fahrtrichtung Hannover in der Abfahrt Langwedel brannte ein mit acht Pkw beladener LKW am Donnerstagnachmittag. Der Lkw selbst wurde dabei zerstört. Von den geladenen Pkw waren vier komplett abgebrannt und vier weitere zum Teil nur leicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Der 35-jährige Fahrer des LKW wurde bei dem Feuer nicht verletzt. Er fuhr von der Autobahn auf die Abfahrt in Langwedel, als das Fahrzeug nach aktuellem Kenntnisstand plötzlich Feuer fing. Der Mann konnte das Fahrzeug noch abstellen und das Fahrzeug verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren Langwedel, Daverden, Holtebüttel und Verden löschten das Feuer ab. Unter anderem aufgrund noch großer Kraftstoffmengen im Tank des Lkw und Kraftstoff in den Pkw, galten für das Ablöschen erschwerte Bedingungen, sodass Wasser in einem Großraumtanklöschfahrzeug nachgefordert werden musste. Die untere Wasserbehörde und die Autobahnstraßenmeisterei Oyten waren bei den Maßnahmen ebenfalls vor Ort im Einsatz.

Bei dem Brand herrschte eine starke Rauchentwicklung, sodass eine Sperrung der A27 in Höhe des Brandortes in beide Richtungen erfolgte. Die Vollsperrung konnte nach etwa einer Stunde nacheinander aufgehoben werden. Die Bergungsarbeiten in der Abfahrt nahmen noch mehrere Stunden in Anspruch. Auch die Verkehrsschilder oberhalb der Abfahrt nahmen durch das Feuer starken Schaden. Ob Beeinträchtigungen in der Sicherheit der Schilder bestehen, wird vor einer Freigabe der Abfahrt geprüft.

Insgesamt ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, die Ermittlungen dazu wurden von der Polizei aufgenommen.

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

