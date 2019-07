POL-VER: Gestohlenes Fahrrad wieder zurück - aufmerksame Zeugin informiert Polizei + Einbruch bleibt beim Versuch + Ohne Führerschein am Steuer + Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Gestohlenes Fahrrad wieder zurück - aufmerksame Zeugin informiert Polizei

Verden. Am Dienstagmittag wurde ein älteres Herrenrad aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses im Lerchenweg gestohlen. Nur wenige Stunden später wird eine 36-jährige Zeugin auf das gestohlene Fahrrad aufmerksam, das ein 19-Jähriger am Bahnhof in Verden bei sich führt. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass es sich um das gestohlene Rad handelt. Es wurde daher dem 33-jährigen Eigentümer wieder ausgehändigt. Auf den 19-Jährigen kommen nun Ermittlungen wegen Diebstahls zu.

Einbruch bleibt beim Versuch

Verden. Zwischen dem späten Montagnachmittag und Dienstagvormittag versuchten unbekannte Täter ein Fenster zu Firmenräumen in der Bremer Straße aufzuhebeln. Die Einbrecher ließen aber von ihrer Tat ab und flüchteten. Mögliche Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe nimmt die Polizei unter 04231/8060 entgegen. Der Sachschaden beträgt mehr als 200EUR.

Einbruch in Einfamilienhaus

Langwedel. Einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Eisenbahn" verübten unbekannte Täter am Dienstag zwischen dem Nachmitag und späten Abend. Sie verschafften sich durch die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die einzelnen Räume nach geeigneter Beute. Nachdem sie Schmuck an sich genommen hatten, flüchteten sie vom Tatort. Mehrere hundert Euro Sachschaden hatten sie dabei verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Einbrechern. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen an die Beamten in Verden gebeten. Beratungen rund um das Thema Einbruchschutz bietet der Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Joachim Kopietz, an. Termine für technischen Einbruchschutz und praktische Verhaltenstipps im eigenen zu Hause können unter 04231/806108 vereinbart werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Ohne Führerschein am Steuer

Osterholz-Scharmbeck. Beamte der Polizei Osterholz stoppten am Dienstagabend einen 48-jährigen Fahrer eines Peugeot in der Schwaneweder Straße, weil dieser am Steuer gesessen hatte, obwohl er keine Fahrerlaubnis hatte. Während einer normalen Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann gar nicht fahren durfte. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt, behielten den Fahrzeugschlüssel ein und leiteten Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 48-Jährigen ein.

Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr

Lilienthal. Ein 73-jähriger Radfahrer musste seine Fahrt am Dienstagabend in der Falkenberger Landstraße beenden, nachdem Beamte der Polizei Osterholz feststellten, dass der Mann aufgrund von Alkoholeinfluss nicht mehr in der Lage war, zu fahren. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von 2,73 Promille ergeben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er musste über Nacht auf der Wache in Osterholz ausnüchtern.

Auf den 73-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

