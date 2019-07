Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Vor dem Schulbeginn den Schulweg mit den Kindern üben

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Die Sommerferien haben ihren Scheitelpunkt überschritten und der Endspurt zum neuen Schuljahr, das in mehr als zwei Wochen beginnt, steht nun bevor. Für die kleinsten ABC-Schützen steht die ersehnte Einschulung auf dem Stundenplan, für ältere Kinder der Wechsel von der Grund- in die weiterführende Schule. Dieser aufregende Lebensabschnitt bringt viel Neues mit sich.

Das beginnt bereits beim Schließen der Haustür: Die Kinder legen zum ersten Mal eigenständig den Weg zur Bushaltestelle oder Schule zurück oder müssen weitere und unbekannte Wege zu den neuen Schulen zurücklegen. Dabei treffen gerade Kinder aus ländlichen Gemeinden oft auf neue Verkehrssituationen wie Zebrastreifen, Ampeln oder Kreisverkehre, die sie so noch nicht aus dem Umfeld der Grundschule kannten. Das Präventionsteam der PI Verden/Osterholz rät Eltern und Kindern, den Schulweg gemeinsam zu üben, um den kleinen und großen Kindern ab dem ersten Tag viel Sicherheit mit auf den Weg zu geben.

"Ein einmaliges Abgehen reicht allerdings nicht aus", so Anika Wrede, Verkehrssicherheitsberaterin bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. "Der Schulweg sollte mehrfach geübt und die Kinder auf besondere Gefahrenpunkte hingewiesen werden. Das Abgehen sollte die üblichen Schulzeiten und neue Verkehrsmittel einbeziehen, damit die Kinder das tägliche Verkehrsaufkommen von Beginn an kennenlernen. Ob der ABC-Schütze alles genau verstanden hat, können die Eltern überprüfen, indem sie die Rollen tauschen und sich den Weg vom Kind zeigen und erklären lassen."

Auch für alle anderen Teilnehmer am Straßenverkehr ändert sich die Verkehrssituation mit Beginn des Schuljahres am 15.08.2019 wieder ein wenig. Plötzlich steigt das Verkehrsaufkommen auf den Straßen an und darunter sind nun die ABC-Schützen in großer Zahl vertreten. "Auch die Erwachsenen müssen sich auf diese Situation neu einstellen", so Wrede weiter. Um den Schulanfang sicher zu gestalten, bittet die Polizei daher alle Verkehrsteilnehmer um Mithilfe: Weil Kinder leichter ablenkbar sind, aufgrund ihrer Größe einen anderen Blickwinkel haben und schlechter wahrgenommen werden als Erwachsene, ist Rücksichtnahme auf die Kinder besonders wichtig.

