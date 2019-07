Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 28.07.2019

PI Verden/ Osterholz (ots)

PI Verden:

42-jähriger Fahrzeugführer lässt nichts aus

Nach dem Eingang zweier Zeugenmeldungen am 27.07.2019 über einen Pkw mit zwei augenscheinlich alkoholisierten Männern, wurde der 42-jährige Fahrzeugführer und sein 40-jähriger Beifahrer im Bereich der Nordbrücke durch die Polizeibeamten gestoppt. Im Vorfeld wurde bereits ermittelt, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 3,88 Promille. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Amphetamine) und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurden zudem Betäubungsmittel bei den Männern aufgefunden. Auch der Beifahrer war stark berauscht. Auf den Fahrzeugführer kommen, neben einer Trunkenheitsfahrt und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, Kennzeichenmissbrauch sowie dem Fahren ohne Pflichtversicherung zu. Gegen den Beifahrer wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Berauschte Fahrt auf einem E-Scooter

Am Abend des 27.07.2019 befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer den Berliner Ring in Verden mit seinem etwa 25 km/h schnellen E-Scooter. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol (1,64 Promille) und Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde, aufgrund einer fehlenden Zulassung, sichergestellt.

PK Achim:

Fahrt unter Drogeneinfluss

In der Nacht zu Sonntag kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen 28-jährigen Fordfahrer in der Großen Straße in Ottersberg. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten eine mögliche Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogenvortest bestätigte die Vermutung und es stellte sich heraus, dass der junge Mann aus Sottrum offensichtlich sowohl unter Marihuana- als auch Kokainbeeinflussung in seinen Pkw gestiegen war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Kornfelder gerieten in Brand

Aufgrund der momentanen heißen und trockenen Witterung gerieten am Samstagabend gleich zwei abgeerntete Kornfelder in Brand. Zunächst fing gegen 18:15 Uhr frisch abgeerntetes Stroh auf einem Feld im Bereich Bassen Feuer. Dieses konnte durch die schnell eintreffende Feuerwehr jedoch rasch wieder abgelöscht werden. Hier dürfte die zuvor ausgeführte Erntearbeit ursächlich für die Entzündung gewesen sein. Eine knappe halbe Stunde später brannte es auf einem Stoppelacker im Bereich Achim-Uphusen. Auch hier konnte die Feuerwehr rasch eingreifen und eine Ausbreitung des Feuers verhindern.

BAB-Langwedel:

Brand eines Pkw auf der BAB 27

Verden: Am 27.07.2019, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Wilhelmshavener mit seinem Pkw und Wohnanhänger die BAB 27 in Richtung Cuxhaven. Kurz vor der Anschlussstelle Verden-Nord bemerkte die 82-jährige Beifahrerin, dass Qualm aus dem Motorraum drang. Der Fahrzeugführer kam daraufhin mit dem Gespann auf dem Seitenstreifen zum Stehen und trennte den Wohnanhänger von dem Pkw. Dieser ging derweil komplett in Flammen auf. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Verden gelöscht. Die Autobahn 27 musste für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Der Pkw wurde durch den Brand vollständig zerstört und musste abgeschleppt werden. Darüber hinaus hat der Fahrbahnbelag Schaden genommen.

Fahrt unter Rauschmitteleinfluss auf der BAB 1

Oyten: Am späten Samstagabend kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der BAB 1, Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich Oyten, einen niederländischen Pkw. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 24-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehen könnte. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 775 EUR festgesetzt.

PK Osterholz:

Brand einer Wiese in Ritterhude

Am Samstag, den 27.07.2019, geriet aus bislang unbekannter Ursache gegen 19:30 Uhr eine Wiese in Ritterhude in Brand. Der Brand konnte durch die FFW gelöscht werden. Für angrenzende Wohnhäuser und deren Bewohner bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Sachbeschädigung am Bahnhof Osterholz

Am Samstag, den 27.07.2019, kam es am Bahnhof in Osterholz zu einer Sachbeschädigung des Treppenaufgangs zu den Bahngleisen durch einen Gullydeckel. Die Treppen sind weiterhin passierbar.

Vermuteter Badeunfall im Ohlenstedter Quellsee

Am Samstag, den 27.07.2019, gegen 12:30 Uhr, wurde eine Person mitgeteilt, welche ins Wasser gegangen und nicht wieder aufgetaucht wäre. Gemeinsam mit Kräften des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, sowie der DLRG wurde der Einsatzort aufgesucht. Schlussendlich konnte die vermisste Person wohlbehalten am Einsatzort angetroffen werden. Ein Badeunfall bestätigte sich somit nicht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell