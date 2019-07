POL-VER: Pressemitteilung vom 27.07.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich PI Verden

Betrunken und ohne Licht

Verden. Direkt vor einem Zivilfahrzeug der Polizei Verden überquerte in der Nacht zum Samstag ein 21jähriger aus Kirchlinteln mit seinem Mountainbike die Straße im Verdener Stadtgebiet. Da sich keine Beleuchtung am Fahrrad befand, kontrollierten die Beamten den Mann, wobei eine erhebliche Alkoholbeeinträchtigung auffiel. Nachdem ein Alcotest knapp 2,3 Promille anzeigte, wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobe bei dem Mann entnommen. Dieser musste dann den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Unzulässiger E-Scooter

Verden. Am frühen Freitagnachmittag stellten Beamte des Streifendienstes Verden einen jungen Mann fest, der ziemlich schnell mit seinem Elektroroller auf dem Gehweg und Bussteig des Verdener Bahnhofs umherfuhr. Die Kontrolle ergab, dass das Fahrzeug nicht den neuen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung entsprach und zudem nicht versichert war. Der 25 km/h schnelle Scooter wurde von den Beamten sichergestellt und gegen den 23jährigen aus Verden-Walle ein Strafverfahren eingeleitet.

Langwedeler Wehr rückt aus

Langwedel. Ein gemeldeter Wohnhausbrand führte am Samstagvormittag zum Ausrücken der Langwedeler Feuerwehr. Ein Nachbar hatte Rauch aus einem Fenster eines Wohnhauses in der Großen Straße kommen sehen und sofort den Notruf abgesetzt. Polizei und Feuerwehr konnten feststellen, dass die 95jährige Bewohnerin im Erdgeschoss einen Topf auf dem Herd vergessen hatte, der dann kurzfristig Feuer entfachte. Es entstand nur leichter Sachschaden und das Haus wurde durch die Feuerwehr gelüftet. Die ältere Dame konnte nach kurzer Untersuchung zurück in ihre Wohnung.

Bereich PK Achim

Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Riede. In den frühen Morgenstunden des Samstags konnten Polizeibeamte des Polizeikommissariates Achim in Riede einen angetrunkenen Pkw-Fahrer anhalten, welcher ihnen bereits zuvor durch seine rasante Fahrweise mit seinem PS-starken Audi aufgefallen war. Bei der folgenden Verkehrskontrolle konnten die Polizeibeamten die Alkoholbeeinflussung des 22jährigen Fahrzeugführers feststellen, der mit 1,1 Promille unterwegs war. Gegen den Fahranfänger aus dem Bereich Weyhe wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Überladener Kleintransporter gestoppt

Achim. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel konnten in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Bundesautobahn 27, Fahrtrichtung Hannover, im Bereich Achim einen polnischen Kleintransporter feststellen, der augenscheinlich überladen war. Die anschließende Wägung ergab für den 3,5-Tonner eine Überladung von fast 2000 kg. Der betroffene Fahrzeugführer musste daraufhin seine Fahrt beenden. Für die Tour, die er sich ersparen wollte, kann die Polizei darüber hinaus die Einziehung der Vermögenswerte anregen.

Bereich PK Osterholz

Auf der Flucht ausgerutscht

Schwanewede. Nachdem der Diebstahl diverser Waren geringwertigen Bereich durch eine Mitarbeiterin in einem Verbrauchermarkt im Ritterkamp beobachtet worden war, wollte ein Ladendieb am Freitagvormittag mit seiner Beute die Flucht ergreifen. Als er dabei durch die Blumenabteilung lief, rutschte der 22jährige Schwaneweder aus und verletzte sich so schwer, dass er in eine Bremer Klinik verbracht werden musste.

Carportbrand rechtzeitig entdeckt

Worpswede. Am Freitagnachmittag, musste die Feuerwehr in den Neuen Weg ausrücken, wo in einem Carport aus nicht bekannter Ursache ein Brand entstanden war. Der Bewohner hatte diesen entdeckt und schon soweit abgelöscht, dass die Feuerwehr nur noch Restarbeit leisten musste. Aufgrund der schnellen Entdeckung entstand nur Sachschaden an Elektrogeräten, Blumenkübeln und einem Pkw, den die Polizei mit mehreren hundert Euro beziffert.

