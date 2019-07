Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verkehrsteilnehmer geraten in Streit + Einbruch in Physiotherapiepraxis + Böschungsbrand neben der A27 gelöscht + Unfall beim Überholen + Einbruch in Einfamilienhaus + Einbruch am Tage

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Verkehrsteilnehmer geraten in Streit

Achim. Am Sonntagnachmittag kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Verkehrsteilnehmern in der Verdener Straße. Ein 17-jähriger Motorradfahrer geriet dabei mit einem 27-jährigen Fahrer eines Mercedes und seinem 37-jährigen Beifahrer in einen Streit, nachdem beide Fahrzeuge angehalten hatten. Der 17-Jährige und der 27-Jährige verletzten sich leicht. Die Hintergründe zu dem Streit werden derzeit ermittelt. Gegen alle drei Beteiligte wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Einbruch in Physiotherapiepraxis

Verden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend und der Nacht zu Sonntag durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Physiotherapiepraxis im Mühlentor. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher. Der gesamte Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe beobachtet haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Ermittler in Verden gebeten.

Böschungsbrand neben der A27 gelöscht

Kirchlinteln. An der Rückseite einer Lärmschutzwand der A27, in der Straße "Auf dem Loh", gerieten am Sonntagmittag etwa 250 Quadratmeter Böschung in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Kirchlinteln und Weitzmühlen löschten den Brand zügig ab und konnten so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Die Ursache des Feuers ist derzeit unklar und wird durch die Polizei in Verden ermittelt.

Unfall beim Überholen

Oyten. Am Sonntagnachmittag kam es in der Straße zum Bahnhof zu einem Unfall, nachdem zwei Pkw ein landwirtschaftliches Fahrzeug überholten wollten. Ein 36-Jähriger in einem Mercedes hatte scheinbar übersehen, dass ein 29-jähriger Fahrer eines Opel bereits zum Überholen angesetzt hatte und scherte aus. Der 29-Jährige verlor darauf die Kontrolle über den Opel und kam nach links in den Straßengraben. Insgesamt entstand ein Unfallschaden von 5.000EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Einfamilienhaus

Grasberg. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Mittelsmoorer Straße ein, indem sie an einer Tür hebelten. Die Räume des Hauses wurden nach Diebesgut durchsucht, bevor die Täter mit ihrer Beute schließlich flüchteten. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe.

Einbruch am Tage

Schwanewede. Am Sonntagmittag brachen unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf der Weide" auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher schließlich und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Diebesgut wird derzeit genau ermittelt. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen unter 04791/3070 für die weiteren Ermittlungen um Hinweise auf verdächtige Personen in der Nähe.

Einfamilienhaus durch Einbrecher aufgesucht

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagnachmittag drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Sandhauser Straße ein. Nachdem das Hochschieben einer Außenjalousie misslang, hebelten sie an einer Tür. Die Einbrecher durchsuchten die Räume nach geeignetem Diebesgut und flüchteten anschließend. Der gesamte Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen nehmen die Beamten der Polizei in Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell