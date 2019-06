Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer an der Glörtalsperre

Breckerfeld (ots)

Datum: 23.06.2019/ Uhrzeit: 23:45 Uhr/ Dauer: ca. 50 Minuten/ Einsatzstelle: Glörtalsperre Breckerfeld/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Der Feuerwehr Breckerfeld wurde am späten Sonntagabend ein unbeaufsichtigtes Lagerfeuer im Uferbereich der Glörtalsperre gemeldet. Im Bereich der DLRG-Station wurde eine nicht gelöschte Feuerstelle mit Restglut ausfindig gemacht. Diese wurde unter Zuhilfenahme von Feuerwehr-Einsatzstiefeln ausgetreten. Die Feuerwehr Breckerfeld weist an dieser Stelle darauf hin, dass es verboten und gefährlich ist, an nicht dafür vorgesehenen Stellen ein offenes Feuer zu entzünden. Gerade durch den am gestrigen Tag vorherrschenden starken Wind bestand eine erhöhte Waldbrandgefahr. Dank des aufmerksamen Anrufers konnte womöglich ein größerer Schaden verhindert werden. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 50 Minuten.

