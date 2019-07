POL-VER: Unfall am Stauende ohne Verletzte + Einbrecher scheitern + Zigarettenautomat beschädigt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Unfall am Stauende ohne Verletzte

Verden. Ein Unfall im Baustellenbereich am Stauende auf der A27 in Fahrtrichtung Bremen/Cuxhaven kurz vor der Anschlussstelle Verden-Nord ging am Montagmorgen glimpflich aus. Ein 46-jähriger Fahrer eines LKW hatte sich beim Heranfahren an das Stauende scheinbar im Bremsweg verschätzt und prallte daher auf Fahrzeuge im Stauende. Der 46-Jährige wich mit seinem LKW auf den Seitenstreifen aus, prallte jedoch in die Seitenschutzplanke sowie gegen einen VW Crafter eines vor ihm bremsenden 23-Jährigen und gegen den Auflieger eines davor bremsenden LKW mit einem 56-jährigen Fahrer. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beträgt mehr als 20.000EUR. Die Fahrbahn musste kurzfristig voll gesperrt werden, bevor der Verkehr wieder frei fließen konnte. Es kam dadurch zu leichten Verkehrsbehinderungen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbrecher scheitern

Lilienthal. Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen vergangenem Mittwochabend, 24.07.2019, und Montagmorgen in ein Hörgerätegeschäft in der Hauptstraße einzubrechen. Sie scheiterten jedoch unter anderem an einem Rollladen und ließen daher von der weiteren Tat ab. Dennoch ist ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstanden. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe.

Zigarettenautomat beschädigt

Holste/Hellingst. Unbekannte Täter versuchten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen einen Zigarettenautomaten in der Mittelstraße von der Außenfassade eines Feuerwehrhauses abzubrechen. Die Täter ließen jedoch schließlich von der Tat ab und ließen ihre Beute zurück. Der bereits entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei Hambergen bittet mögliche Zeugen unter 04793/2386 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, die auch im Vorfeld der Tat liegen können.

