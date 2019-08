Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 03.08.2019

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden/Walsrode: Nach gefährlicher Flucht eines Pkw-Fahrers Zeugen gesucht; Der Fahrer eines Audi Kombi entzog sich am Freitagnachmittag einer Kontrolle von Polizeibeamten der Polizei Verden. Als er in der Artilleriestraße in Verden kontrolliert werden sollte, flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit über die Lindhooper Straße auf die A27 in Richtung Walsrode. Der schwarze Audi erreichte auf seiner Flucht auf der Autobahn Höchstgeschwindigkeiten von mehr als 200km/h und gefährdete durch riskante Überholmanöver, unter anderem auf dem Standstreifen, unbeteiligte Verkehrsteilnehmer in erheblichem Maße. An der Anschlussstelle Walsrode-West verließ er die Autobahn und flüchtete weiter in Richtung Walsrode, wo er von den Beamten zuletzt in der Verdener Straße gesehen wurde. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Missachten von Zeichen und Weisungen eingeleitet. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den schwarzen Audi Kombi mit Kennzeichen aus Hamburg oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Langwedel: Motorroller mit überhöhter Geschwindigkeit; Am Freitag, dem 02.08.2019, wurden in den Abendstunden Beamte der Polizei Verden in der Feldstraße auf zwei Fahrer mit ihren Motorrollern aufmerksam. Diese waren dem Anschein nach deutlich schneller mit ihren Fahrzeugen unterwegs, als es die Bauart hätte zulassen dürfen. Beide Motorroller wurden für eine weitere Überprüfung sichergestellt. Die Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Bereich Achim

Ottersberg: Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss; In der Nacht zum Samstag, dem 03.09.2019, fiel Beamten des Polizeikommissariats Achim in Ottersberg ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Opel Astra durch unsichere Fahrweise auf. Die Beamten führten bei der dann anschließenden Verkehrskontrolle eine Atemalkoholmessung durch, die einen Wert von 0,77 Promille ergab. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrzeugführer auch noch unter Einfluss von Marihuana und Kokain stand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Bereich Osterholz

Osterholz-Scharmbeck: Diebstahl von Werkzeug nach Einbruch; Im Zeitraum von Dienstag, dem 30.07.2019, bis Freitag, dem 02.08.2019, kam es in der Garlstedter Straße auf einem Grundstück zu einem Einbruch in einen Schuppen, ein Gartenhaus und eine Werkstatt. Hierbei wurden diverse hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Osterholz-Scharmbeck unter Tel.: 04791/3070.

Osterholz-Scharmbeck: Pflastersteine auf Straße gelegt; In der Nacht von Donnerstag, dem 01.08.2019, auf Freitag, dem 02.08.2019, legten unbekannte Täter zwei Pflastersteine einer nahegelegenen Baustelle auf die Straße Am weißen Sande. Am frühen Morgen fuhr dann ein Autofahrer über das Hindernis, wodurch der Unterboden des Fahrzeuges beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 04791/3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Ritterhude: Verkehrsunfall nach einem Schwächeanfall; Am Freitag, dem 02.08.2019, erlitt in den Nachmittagsstunden ein Fahrzeugführer beim Befahren der Ihlpohler Heerstraße am Steuer seines Pkw einen Schwächeanfall. In Folge der gesundheitlichen Beeinträchtigung fuhr er mit seinem Fahrzeug gegen einen auf dem Standstreifen geparkten Lkw. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Langwedel/A27: Trunkenheit am Steuer; Am Freitag, dem 02.08.19, wurde gegen 12:45 Uhr auf der A27 ein Pkw aus Oldenburg auffällig. Bei der Kontrolle des 67-jährigen Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,06 Promille. Da in seiner Fahrweise alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, wurde der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt und er musste sich einer Blutprobe unterziehen.

Oyten/A1: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln; Am Freitag, dem 02.08.2019, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der A1, Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich Oyten den Fahrer eines dänischen Pkw. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 22-jährige Fahrzeugführer unter Einfluss von Rauschmitteln stehen könnte. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest ergab Hinweise auf vorangegangenen Marihuana-Konsum. Zur weiteren Überprüfung wurde eine Blutprobe entnommen und anschließend die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde dem Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 775 EUR abgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell