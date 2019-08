Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus Pkw

Gronau (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 17.20 Uhr, bis Freitag, 08.45 Uhr, wurde aus dem Kofferraum eines schwarzen Mercedes Benz ein Koffer mit Arbeitsmaterialien gestohlen. Der Pkw stand auf der Hörster Straße. Wie der oder die Täter den Kofferraum öffnen konnten, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

