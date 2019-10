Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Nach Verfolgungsfahrt bis in die Niederlande: Fahrer scheint identifiziert

Brüggen (ots)

Nachdem sich drei junge Männer in einem Golf am späten Abend des 30. September in Brüggen einer Polizeikontrolle entzogen hatten und in die Niederlande geflüchtet waren - wir berichteten darüber in unserer Meldung 1161, ist es den Ermittlern des Verkehrskommissariats jetzt gelungen, den mutmaßlichen Fahrer des Wagens ausfindig zu machen.

Am Abend des Vorfalls waren zunächst alle drei Insassen des Wagens geflüchtet, zwei 19-Jährige aus Niederkrüchten waren später zurückgekehrt. Die Ermittlungen im Verkehrskommissariat haben dazu geführt, dass ein 19-Jähriger Deutscher aus Brüggen als Verdächtiger in den Fokus rückte. Der polizeibekannte junge Mann schweigt allerdings zu den Vorwürfen.

Neben der Verfolgung diverser Verkehrsverstöße wie dem Überfahren von roten Ampeln und Geschwindigkeitsübertretungen wird auch wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Außerdem waren in dem Wagen mehrere Gramm Marihuana gefunden und genauso wie das Auto sichergestellt worden.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats stellten den Führerschein des 19-Jährigen sicher. Mit den möglichen strafrechtlichen Folgen der nächtlichen Fahrt befasst sich jetzt die Justiz./hei (1243)

