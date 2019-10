Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Zweifamilienhaus

Kempen-Tönisberg (ots)

Am 18.10.2019, zwischen 10:00 Uhr und 23:00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Einbrecher über eine Außentreppe im rückwärtigen Bereich des Hauses ins Objekt auf der Straße Achterberg. Dort wurden in beiden Wohnungen sämtliche Schubladen durchwühlt. Der Eigentümer konnte bislang noch keine Angaben bezüglich der Beute machen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770.

