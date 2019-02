Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen - Wilhelmshaven - Kellerfenster durch unbekannte Täter angegangen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter beschädigten im Tatzeitraum von Sonntag, den 17.02.2019, 12.30 Uhr, bis Montag, den 18.02.2019, 13.30 Uhr, ein verschlossenes Kellerfenster und drangen so in einen Kellerraum eines Vierparteienhauses in der Bromberger Straße ein. Der Raum wurde anschließend durchsucht. Stehlgut ist nicht bekannt. In einem weiteren Fall wurde der Polizei am Montag gegen 15.00 Uhr ein beschädigtes Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Nogatstraße mitgeteilt. Zu einem Betreten des Raumes kam es jedoch nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

