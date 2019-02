Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Kupferfallrohre in Wilhelmshaven entwendet

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Zeit vom 15.-18.02.2019 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Emsstraße und entwendeten zwei Kupferfallrohre.

Bereits am Wochenende kam es in den Kleingartengeländen rund um den Banter See zu diversen Einbrüchen in Gartenlauben, bei denen ebenfalls Kupferfallrohre und andere Gegenstände entwendet wurden.

Zeugen, die Auffälliges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell