Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - zwei Radfahrer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am frühen Montagmorgen, 18.02.2019, kam es in der Emsstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 71-Jähriger befuhr gegen 06:30 Uhr mit seinem PKW die Emsstraße in Fahrtrichtung Bunsenstraße. An der Einmündung Bunsenstraße hielt er an und möchte nach rechts abbiegen, übersah jedoch beim Anfahren einen 52-Jährigen, der mit seinem Fahrrad die Bunsenstraße in Richtung Sande fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Montagabend befuhr ein 30-Jähriger gegen 20 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg an der Einmündung Friedrich - Paffrath - Straße / Ecke Friedenstraße, von der Friedenstraße kommend.

Zu dieser Zeit bog ein ebenfalls von der Friedenstraße kommender 83-jähriger Pkw-Fahrer nach links in die Friedrich - Paffrath - Straße in südliche Fahrtrichtung ab und stieß dort mit dem 30-jährigen Radfahrer zusammen. Der 30-Jährige kam zu Fall wurde dabei leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell