POL-WHV: Radfahrer demoliert Außenspiegel in Varel - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Varel. Am Sonntagmittag, 17.02.2019, soll nach jetzigem Stand der Ermittlungen ein Radfahrer gegen 13.45 Uhr auf der Straße "An der Schleuse" in Richtung "Grodenchaussee" unterwegs war, gegen den Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden Pkw geschlagen haben. Dabei wurde der Außenspiegel des grauen VW Caddy beschädigt.

Das Alter des temperamentvollen Fahrradfahrers wurde auf etwa 60 bis 70 Jahre geschätzt, er soll außerdem mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein und einen mehrfarbigen Fahrradhelm getragen haben.

Zeugen, die den Vorfall gesehen oder Angaben zum beschriebenen Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451/923-0 zu melden.

