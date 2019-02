Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Vier Fahrzeugbeschädigungen in der Lilienburgstraße in Wilhelmshaven - Unbekannte zerkratzen den Lack

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter beschädigten an den Tagen 11. und 12.02.2019 in der Lilienburgstraße gleich vier geparkte Fahrzeuge. Alle Fahrzeuge waren ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt, bei allen Pkw wurde der Lack an der linken Fahrzeugseite beschädigt (längsgezogene Lackkratzer).

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus, so dass Zeugen gebeten werden, die Auffälliges bemerkt haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

