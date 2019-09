Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030919-807: Roter BMW gestohlen

Bergneustadt (ots)

Einen roten BMW des Typs 320 Gran Tourismo haben Unbekannte in der Nacht zu Montag (1./2. September) in der Straße "Am Wäcker" gestohlen. Zwischen 22.00 und 05.15 Uhr konnten die Diebe den Wagen mit den Kennzeichen MK - LA 7770 unbemerkt vom Abstellort entfernen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

