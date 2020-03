Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl - Falscher Wasserwerker

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr kam es in der Hauptstraße in Ludwigshafen-Rheingönheim zu einem Trickdiebstahl. Ein Mann klingelte bei einer 85-Jährigen und gab sich als Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens aus. Nach einem Wasserrohrbruch müsse er die Leitungen überprüfen. Dies habe er zuvor auch bei den Nachbarn gemacht. Der Enkelin, welche zu Besuch war, kam dies jedoch verdächtig vor, weshalb sie bei den Nachbarn nachfragte. Als die Enkelin zurückkehrte, entdeckte sie einen weiteren Mann, der die Handtaschen von ihr und ihrer Großmutter in der Hand hatte. Die Enkelin forderte die Handtaschen zurück und bekam diese dann auch ausgehändigt. Die Täter flüchteten dann zu Fuß. Mit den beiden Männern sei noch eine Frau geflüchtet.

Die flüchtigen Personen werden wie folgt beschrieben:

1. männlich, ca. 175 cm, 35 - 40 Jahre, kräftige Statur, trug eine schwarze Schirmmütze und einen blauen Blouson 2. männlich, ca. 170 cm, 35 - 40 Jahre, normale Statur, kurze schwarze Haare, bekleidet mit dunkler Jacke 3. weiblich, ca. 170cm, 30 - 30 Jahre, normale Statur, schwarzes welliges Haar.

Häufig werden ältere Menschen Opfer von Trickdiebstählen, wobei die Täter eine offizielle Funktion oder eine Notlage vortäuschen, um Zutritt zur Wohnung zu bekommen. Die Opfer werden dann abgelenkt, damit weitere Täter unbemerkt in die Wohnung gelangen und nach Diebesgut suchen können.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Hauptstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

