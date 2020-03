Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leicht verletzen Personen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagvormittag, gegen 11:00 Uhr kam es in der Carl-Bosch-Straße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 40-jährige Frankenthalerin fuhr mit ihrem Auto an einer Ampel auf das vor ihr stehende Auto auf. Durch den Zusammenstoß wurden die Insassen beider Autos leicht verletzt und wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11.000,- EUR.

