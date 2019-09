Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mann belästigt Reisende und zeigt Beamten Hitlergruß

Chemnitz (ots)

Deutscher belästigt Reisende am Hauptbahnhof Chemnitz. Bei der anschließenden Kontrolle zeigt er gegenüber den Beamten der Bundespolizei mehrfach den Hitlergruß.

Gegen 22:30 Uhr am 11.09.2019 informierte ein Bahnmitarbeiter die Beamten der Bundespolizei über eine männliche Person am Bahnsteig 10, welche Reisende durch lautes, aufdringliches und aggressiver Auftreten belästige. Eine Streife kam sofort vor Ort und stellte die Person fest. Bei der Überprüfung der Personalien, zeigte der 42-jährige Deutsche mehrfach den Hitlergruß. Der Deutsche wurde daraufhin mit ins Revier am Chemnitzer Hauptbahnhof genommen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,43 Promille.

Es wurde Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erstattet. Außerdem erhielt er einen Platzverweis für den Chemnitzer Hauptbahnhof. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person auf freien Fuß gesetzt.

