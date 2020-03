Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 04.03.2020 auf den 05.03.2020 versuchten Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzudringen. Es gelang den Tätern nicht die Tür aufzubrechen, an der Tür entstand leichter Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen! Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell