Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Viermal

Bild-Infos

Download

Prüm (ots)

Sooft haben Einbrecher zugeschlagen. Seit dem 11. Januar. Hier bei uns.

Prüm, Büdesheim und Olzheim. Das waren die ersten Tatorte. Und jetzt, mitten in der vergangenen Woche, stiegen dreiste Diebe erneut in ein Haus ein. Diesmal wieder in Prüm.

Einbruchschutz - bisher noch kein Standard für Häuser und Wohnungen. Viel zu häufig geschieht ein Einbruch. Ungesicherte Fenster und Türen überwindet der Einbrecher nur mit einem Schraubendreher in wenigen Sekunden - und den Täter interessiert jedes Haus und jede Wohnung. Einbrecher rauben uns finanzielle Werte, liebe Erinnerungsstücke und unser Sicherheitsgefühl. Einbruchsopfer sind nicht selten traumatisiert.

Fest steht: Einbrecher steigen zu jeder Tageszeit ein. Häufig geschieht es tagsüber, wenn die Bewohner "nur mal kurz weg" sind. In den Wintermonaten machen sie sich die früh einbrechende Dunkelheit zu nutze. Die Täter haben es eilig und nutzen jede günstige Gelegenheit.

Daher: Achten Sie auf verdächtige Personen und Fahrzeuge.

Und achten Sie auf sich und ihren Nachbarn. Nachbarn sind mehr als die Leute von nebenan. Nachbarn kennen sich, sprechen miteinander und kümmern sich umeinander. Denn jeder kann mal in eine Situation geraten, in der er auf die Unterstützung anderer angewiesen ist.

Fremde Personen im Treppenhaus? Sind es Besucher auf der Suche nach einer Anschrift oder Einbrecher auf der Suche nach einer Tatgelegenheit? Stammt das laute Splittern im Treppenflur von Handwerkern, die es mit der Mittagsruhe nicht so ganz genau nehmen oder hörten Sie soeben das Aufbrechen der Wohnungstür in der Nachbarwohnung?

Eine aufmerksame Nachbarschaft ist ein guter Einbruchschutz. Achtsames, respektvolles Miteinander und Hinsehen kennzeichnet eine gute Nachbarschaft, die bei Zweifeln lieber einmal mehr nachfragt und hinsieht. Ein freundliches "Suchen Sie jemanden?" oder "Kann ich Ihnen helfen?" signalisiert potenziellen Einbrechern "Achtung, hier achtet man aufeinander!" - das schreckt ab. Sie haben etwas beobachtet und sind sich unsicher, wie Sie die Situation einschätzen sollen?

Rufen Sie die 110 an - lieber stellen wir fest, dass Ihre Beobachtung doch harmlos war, als dass wir später einen Tatort anfahren müssen. Unterstützen Sie uns.

Unter 110 erreichen Sie rund um die Uhr die Profis für Ihre Sicherheit - und: auch wenn Sie sich irren, ist unser Einsatz für Sie kostenfrei.

Riegel vor. Keine Chance dem Brecheisen.

Lassen Sie sich beraten. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten, Ihr Zuhause zu sichern. Die Experten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle informieren Sie kompetent und produktneutral.

Tel.: 0651-20157566 oder: beratungszentrum.trier@polizei.rlp.de

Ihre Sicherheit ist unsere Aufgabe. Jederzeit.

Polizeiinspektion Prüm - Presse

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942 25

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell