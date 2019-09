POL-HM: Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden bekommt einen neuen Leiter

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden bekommt einen neuen Leiter

Kriminaldirektor Ralf Leopold wechselt in die Polizeidirektion Hannover, Polizeioberrat Thorsten Massinger übernimmt

Nach 7,5 Jahren verlässt der bisherige Leiter, Kriminaldirektor Ralf Leopold, die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Leopold wechselt auf eigenen Wunsch nach Hannover und wird dort zukünftig den Zentralen Kriminaldienst (ZKD) leiten.

"Der Abschied fällt mir nicht leicht. Dank der hohen Motivation meiner Kolleginnen und Kollegen und der tollen Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Sachen Sicherheit ist es uns gelungen, ein hohes Sicherheitsniveau im Weserbergland zu gewährleisten. Mir hat diese Arbeit immer eine Riesenfreude bereitet.", resümiert Leopold.

Bevor der 55-Jährige Anfang 2012 vom Niedersächsischen Innenministerium nach Hameln wechselte, war Leopold Leiter Ermittlungen in der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) in Hildesheim.

Sein Nachfolger, Thorsten Massinger, ist kein Unbekannter in der Inspektion. Nach seinem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster übernahm der 41-Jährige Ende 2012 vorübergehend die Leitung des Polizeikommissariats Holzminden und arbeitete im Anschluss, für knapp zwei Jahre, als Leiter Einsatz in Hameln.

"Ich habe die Landkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden bereits von 2012 bis 2014 kennen gelernt und weiß, dass ich auf ein funktionierendes Netzwerk und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen werde." so Massinger.

Der Polizeioberrat kommt aus dem Innenministerium in die Rattenfängerstadt. Zuletzt war er als Einsatzreferent Leiter des landesweiten Lagezentrums und zuständig für Einsatzangelegenheiten.

Der neue Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont / Holzminden ist verheiratet. Er wohnt mit seiner Frau und den beiden Kindern in der Region Hannover.

Aufgrund dringender Tätigkeiten im Innenministerium wird der neue Inspektionsleiter seine Arbeit in Hameln allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen. Vertreten wird Thorsten Massinger in der Zwischenzeit durch den Stellvertreter Leopolds, Polizeioberrat Marco Hansmann.

Hansmann ist 43 Jahre alt. Er leitete zuletzt das Polizeikommissariat in Holzminden.

"Ralf Leopold war als Inspektionsleiter und als Mensch ein Gewinn für die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden und für die Polizeidirektion Göttingen. Seine stets zukunftsorientierte, sachliche aber auch mitarbeiterorientierte Arbeitsweise kam sowohl der Organisation als auch den Kolleginnen und Kollegen in Hameln zugute," sagte Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen im Rahmen der offiziellen Verabschiedung. "Mit Thorsten Massinger kommt ein bereits Bekannter zurück in die PI. Er übernimmt eine sehr gut aufgestellte Dienststelle, die er bereits kennt und die Arbeitsabläufe bereits beherrscht. Daher bin ich überzeugt, dass er die erfolgreiche Arbeit von Ralf Leopold fortsetzen wird."

