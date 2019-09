Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrshinweise zum Radrennen "ProAM - Dein Tag" am 08.09.2019 im Stadtgebiet Bad Münder und den Ortsteilen

Ein Dokument

Bad Münder (ots)

Am Sonntag, den 08.09.2019, kann es im Stadtgebiet Bad Münder und den Ortsteilen Nienstedt, Eimbeckhausen, Egestorf am Süntel, Bakede und Hamelspringe in der Zeit von ca. 10:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr aufgrund des Radrennens "ProAm - Dein Tag" zu Verkehrsbehinderungen durch Straßensperrungen kommen.

Die Polizei Bad Münder bittet in diesem Zusammenhang insbesondere betroffene Anwohner, während der Straßensperrung nicht mit Fahrzeugen von den Privatgrundstücken auf die gesperrte Veranstaltungsstrecke zu fahren. Zudem wird darum gebeten, die entlang des Streckenverlaufes eingerichteten Halteverbote zu beachten.

Informationen für Anlieger sind abrufbar unter: www.proam-hannover.de/anlieger

Ein detaillierter Streckenplan ist abrufbar unter: www.proam-hannover.de/dein-tag/strecken

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Bad Münder

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PK Queren

Telefon: 05042/93310

E-Mail: poststelle@pk-bad-muender.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell