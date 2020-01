Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Zell (Mosel) (ots)

In dem Zeitraum von Montag, den 13.01.2020 bis zum Freitag, den 24.01.2020 15:30 Uhr, wurde ein in Zell in der Straße "Notenau" abgestellter grauer 5er BMW beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell unter der 06542-98670 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell



Telefon: 06542-9867-0

pizell@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell