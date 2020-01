Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Prüm (ots)

Am Mittwoch, 22.01.2020 gegen 06:45 Uhr fand in der Hahnstraße in Prüm auf Höhe der Hausnummer 5 eine Spiegel-Spiegel-Kollision zwischen einem Linienbus und einem LKW statt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, jedoch entfernte sich der Linienbus von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Wer Hinweise zu dem vorgenannten Linienbus (Kennzeichen, Firma, Fahrer, Route) geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Prüm (Tel.: 06551-9420 / E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-9420

pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell