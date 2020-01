Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Prüm

Prüm (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 23.01.20 10:30 Uhr, und Freitag, dem 24.01.20 14:00 Uhr, kam es in Prüm auf dem Anwohnerparkplatz der Hahnstraße 5 zu einer Verkehrsunfallflucht. Jener Parkplatz schließt sich unmittelbar an den Kundenparkplatz der dortigen Apotheke an. Beschädigt wurde ein roter Audi A 4, welcher mit dem Heck zum Wohnhaus Hahnstraße 5 geparkt stand. Anhand des Schadensbildes wurde die Kollision vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug verursacht. Die Polizei Prüm ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Hinweise zum Verkehrsunfall können an die PI Prüm gegeben werden unter der Telefonnummer 06551 942-0 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

